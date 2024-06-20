В РФ объявили в розыск бывшего командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ

Бывший командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский объявлен в розыск в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, Забродского разыскивают по уголовной статье.

Забродский командовал высокомобильными десантными войсками ВСУ с 2015-2017 годы, а также являлся командующим десантно-штурмовыми войсками ВСУ с 2017 по 2019 годы.

До этого суд заочно арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Николая Дзямана по делу о теракте.

23 февраля 2024 года самолет Воздушно-космических сил России патрулировал воздушное пространство РФ, при этом украинский офицер знал, что самолет не был предназначен для боевых действий и был безоружен. Тем не менее Дзяман приказал открыть огонь и уничтожить самолет.

Также в РФ был объявлен в розыск и заочно арестован за экстремизм снайпер из Грузии.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.