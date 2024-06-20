Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ объявили в розыск бывшего командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ

Экс-командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Забродский разыскивается в РФ

close
100%
Министерство обороны Украины

Бывший командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский объявлен в розыск в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, Забродского разыскивают по уголовной статье.

Забродский командовал высокомобильными десантными войсками ВСУ с 2015-2017 годы, а также являлся командующим десантно-штурмовыми войсками ВСУ с 2017 по 2019 годы.

До этого суд заочно арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Николая Дзямана по делу о теракте.

23 февраля 2024 года самолет Воздушно-космических сил России патрулировал воздушное пространство РФ, при этом украинский офицер знал, что самолет не был предназначен для боевых действий и был безоружен. Тем не менее Дзяман приказал открыть огонь и уничтожить самолет.

Также в РФ был объявлен в розыск и заочно арестован за экстремизм снайпер из Грузии.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами