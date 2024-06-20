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На Западе рассказали, как Украина будет использовать F-16

Guardian: F-16 будут защищать Харьков от авиаударов КАБами

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Vadim Ghirda/AP

ВСУ будут использовать истребители F-16 для защиты Харькова от ударов корректируемыми авиационными бомбами (КАБами). Об этом пишет The Gaurdian со ссылкой на источники.

Как считает эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, российские войска будут вынуждены изменить свою тактику с поступлением F-16 в распоряжение ВСУ.

«Мы (ВСУ. — «Газета.Ru») сможем более эффективно поражать их самолеты и ракеты, и им будет очень сложно продолжать использовать управляемые авиабомбы КАБ, которые им нужно запускать на расстоянии от 50 до 70 км», — пояснил он.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк уточнил, что F-16 имеют больший радиус действия, чем российские самолеты МиГ и Су.

Авторы публикации уточняют, что ВС РФ запускают КАБы со своей территории, то есть истребителям F-16 придется работать по российской авиации на российской территории.

До этого американский профессор Джон Миршаймер заявил о пессимизме генсека НАТО Йенса Столтенберга относительно Украины. Он не считает, что страна способна одержать победу в конфликте и стать членом Североатлантического альянса.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.

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