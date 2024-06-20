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Суд Москвы заочно арестовал пятерых иностранных наемников

Басманный суд Москвы заочно арестовал пять иностранцев по статье о наемничестве

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Басманный суд Москвы заочно арестовал еще пять иностранных граждан по статье о наемничестве. Об этом сообщили на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Судья удовлетворил ходатайства об аресте граждан Каннингема, Циклаури, Моше, Цаава и Тейлора. Им вменяют статью «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях». При этом в суде не уточнили подробностей о фигурантах и деталей уголовных дел.

С начала недели суд заочно арестовал уже 15 иностранных наемников.

До этого суд заочно арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Николая Дзямана по делу о теракте. Следствие установило, что 23 февраля 2024 года самолет Воздушно-космических сил России патрулировал воздушное пространство РФ, при этом украинский офицер знал, что самолет не был предназначен для боевых действий и был безоружен. Тем не менее, Дзяман приказал открыть огонь и уничтожить самолет — погибли десять членов экипажа.

Ранее суд отказался повторно амнистировать участника СВО.

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