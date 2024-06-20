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В ВСУ признались в использовании заградотрядов

AC: ВСУ используют заградотряды, состоящие из боевиков «Азова»

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Александр Максименко/РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для предотвращения отступления солдат используют «мотивационные войска», в описании которых угадываются заградительные отряды. Об этом пишет журнал American Conservative, который сделал такой вывод на основании разговора с одним из командиров батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Боевик рассказал изданию, что, когда он был командиром отряда, его подразделение разместили на линии фронта протяженностью 25 км, чтобы «мотивировать» других военнослужащих ВСУ. Автор статьи считает, что это признание хорошо показывает, что украинские войска в настоящее время находятся в тяжелом положении.

«Термин «мотивационные войска» — по-видимому, не что иное, как эвфемизм для заградительных отрядов. <...> Похоже, что «мотивация» «Азова» заключалась в угрозе расправы», — пишет издание.

О том, что ВСУ используют заградотряды для предотвращения отступлений, неоднократно сообщали представители России, в частности — губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и глава Херсонской области Владимир Сальдо.

В мае командир батальона «Юг» гвардии майор Мусса Иблаев рассказал, что заградотряды стреляют по мобилизованным украинцам, если они начинают отступать.

Ранее было опубликовано видео стрельбы заградотряда ВСУ по своим солдатам.

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