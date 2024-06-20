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Марочко рассказал, почему ВСУ не могут прорвать линию обороны ВС РФ в Волчанске

Марочко: ВСУ не хватает военных и техники для прорыва линии обороны в Волчанске

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает солдат и техники для прорыва линии обороны российских военнослужащих в городе Волчанске в Харьковской области. Об этом ТАСС заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Марочко.

«Стало известно, что указанное в боевое распоряжение количество сил и средств не соответствует оперативно-тактической обстановке, и для успешного выполнения задачи необходимо как минимум увеличить цифры вдвое», — проинформировал он.

Он отметил, что это удалось узнать из перехваченного доклада в вышестоящий штаб одного из офицеров ВСУ, командующего подразделением, в задачи которого входит вытеснение российских подразделений из Волчанска.

По словам Марочка, неудачи ВСУ на упомянутом участке фронта «связаны больше с низкими морально-волевыми качествами» украинских военных.

До этого он сообщил, что офицеры НАТО и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовят ударные группировки украинских войск, планируя контрнаступление ВСУ на локальном участке в Харьковской области.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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