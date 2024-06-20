В Адыгее на нефтебазе произошел пожар после атаки беспилотника

В ночь на 20 июня на нефтебазе в Тахтамукайском районе Адыгеи после атаки беспилотника произошел пожар. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

По его словам, инцидент случился в поселке городского типа Энем. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров. К утру сотрудники МЧС потушили возгорание, отметил глава республики.

Кумпилов добавил, что пострадавших и угрозы для жителей нет. На месте работает оперативный штаб.

В ночь на 18 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Азовском районе загорелись резервуары с нефтепродуктами. По его данным, никто не пострадал. Позднее губернатор сказал, что риски распространения пожара на другие объекты отсутствуют, угроз для населения нет. Сотрудники Роспотребнадзора провели мониторинг состояния окружающей среды и не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, добавил губернатор.

Ранее ВСУ попытались атаковать металлургический комбинат в Липецке.