Российский боец неделю отвлекал ВСУ под Угледаром

Боец штурмового отряда из Забайкальского края группировки войск «Восток» с позывным «Мияги» в одиночку почти неделю отвлекал Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Угледаром для решения боевой задачи. Об этом сообщает ТАСС.
Боец рассказал, что ему пришлось привлечь все внимание противника к себе, пока сослуживцы выполняли основную задачу.
По его словам, путь к бывшим позициям украинских войск пролегал через минные поля. Туда Мияги смог попасть на мотоцикле. Его ждал шквальный огонь артиллерии, минометов, а также удары при помощи FPV-дронов.
Боец отмечает, что выжить ему удалось только каким-то чудом.
Министерство обороны РФ предоставило кадры интенсивных обстрелов. На видео видно, как штурмовик пробирается через удары ствольной артиллерии, минометов, вокруг него разрываются снаряды, мины и боеприпасы, сброшенные с дрона.
Мияги добавил, что как только его сослуживцы выполнили основную задачу, он выдвинулся обратно к своему подразделению, на этот раз пешком.
Ранее российские снайперы сорвали несколько ротаций украинских войск под Урожайным.