Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский боец неделю отвлекал ВСУ под Угледаром

Штурмовик почти неделю один отвлекал ВСУ под Угледаром для решения боевой задачи

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Боец штурмового отряда из Забайкальского края группировки войск «Восток» с позывным «Мияги» в одиночку почти неделю отвлекал Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Угледаром для решения боевой задачи. Об этом сообщает ТАСС.

Боец рассказал, что ему пришлось привлечь все внимание противника к себе, пока сослуживцы выполняли основную задачу.

По его словам, путь к бывшим позициям украинских войск пролегал через минные поля. Туда Мияги смог попасть на мотоцикле. Его ждал шквальный огонь артиллерии, минометов, а также удары при помощи FPV-дронов.

Боец отмечает, что выжить ему удалось только каким-то чудом.

Министерство обороны РФ предоставило кадры интенсивных обстрелов. На видео видно, как штурмовик пробирается через удары ствольной артиллерии, минометов, вокруг него разрываются снаряды, мины и боеприпасы, сброшенные с дрона.

Мияги добавил, что как только его сослуживцы выполнили основную задачу, он выдвинулся обратно к своему подразделению, на этот раз пешком.

Ранее российские снайперы сорвали несколько ротаций украинских войск под Урожайным.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами