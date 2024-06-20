Российский боец неделю отвлекал ВСУ под Угледаром

Боец штурмового отряда из Забайкальского края группировки войск «Восток» с позывным «Мияги» в одиночку почти неделю отвлекал Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Угледаром для решения боевой задачи. Об этом сообщает ТАСС.

Боец рассказал, что ему пришлось привлечь все внимание противника к себе, пока сослуживцы выполняли основную задачу.

По его словам, путь к бывшим позициям украинских войск пролегал через минные поля. Туда Мияги смог попасть на мотоцикле. Его ждал шквальный огонь артиллерии, минометов, а также удары при помощи FPV-дронов.

Боец отмечает, что выжить ему удалось только каким-то чудом.

Министерство обороны РФ предоставило кадры интенсивных обстрелов. На видео видно, как штурмовик пробирается через удары ствольной артиллерии, минометов, вокруг него разрываются снаряды, мины и боеприпасы, сброшенные с дрона.

Мияги добавил, что как только его сослуживцы выполнили основную задачу, он выдвинулся обратно к своему подразделению, на этот раз пешком.

Ранее российские снайперы сорвали несколько ротаций украинских войск под Урожайным.