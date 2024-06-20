Средства ПВО перехватили и уничтожили 15 дронов над регионами РФ

Средства противовоздушной обороны РФ за ночь перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе шесть над Адыгеей. Об этом информирует Минобороны РФ.

Отмечается, что ночью украинские военные пытались атаковать объекты на территории РФ с помощью беспилотников самолетного типа.

Шесть дронов были перехвачены и уничтожены над Республикой Адыгея, три — над Брянской областью, еще три — над Краснодарским краем.

По одному БПЛА уничтожено в Ростовской, Белгородской и Орловской областях.

До этого стало известно, что на Кубани дрон упал на частный дом, который был полностью разрушен. На место происшествия прибыли оперативные и экстренные службы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ обстреляли город и село в Запорожской области.