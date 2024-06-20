В Воронежской области объявлена угроза атаки дронами

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале главы области.

Он подчеркнул, что угроза была объявлена на территории всего региона. Губернатор попросил местных жителей сохранять спокойствие, а также добавил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в боевой готовности.

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в Воронеже объявлена ракетная опасность.

До этого сообщалось, что в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков днем 16 июня сообщил, что несколько населенных пунктов региона подверглись атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Пострадавших в результате инцидентов нет.

Утром 14 июня сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть дронов Вооруженных сил Украины в Лискинском районе Воронежской области.

Ранее подросток из Воронежа «заминировал» более сотни ТЦ в Петербурге.