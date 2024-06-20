На Украине рассказали, кто может доставлять в военкомат военнообязанных

Сотрудники украинских военкоматов не имеют права задерживать и доставлять в военкомат военнообязанных для уточнения учетных данных. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на данные министерства обороны страны.

В публикации отмечается, что право на административное задержание и доставку граждан в территориальные центры комплектования (ТЦК, военкоматы) имеют только сотрудники полиции.

В Минобороны отметили, что во время действия военного положения представители военкомата «принимают меры» вместе с полицейскими к административному задержанию и доставке в военкомат граждан, которые отказываются от получения повесток или нарушили правила воинского учета.

6 июня депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко заявил, что в определенных случаях представители территориальных центров комплектования имеют право применять силу по отношению к гражданам. Речь идет о ситуациях, когда жители страны отказываются выполнять их законные требования в рамках мобилизации населения.

Ранее в городе Харькове неизвестный мужчина открыл огонь по военному комиссариату из гранатомета.