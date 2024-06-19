Российский военный попал под суд за побеги из части и кражу телефонов и денег сослуживцев

Хабаровский гарнизонный военный суд приговорил к восьми годам колонии мобилизованного, который четыре раза сбегал из части, два раза украл у сослуживцев телефоны, а также украл с их банковских счетов деньги. Об этом говорится в приговоре, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно документу, военнослужащий четыре раза «самовольно оставлял войсковую часть», три из которых — дольше, чем на месяц. Отмечается, что один раз он вернулся на место службы добровольно, а в остальных случаях был обнаружен сотрудниками военной полиции или УУР УМВД, причем дважды мобилизованного находили в хостеле.

Известно, что однажды военный попросил у одного из сослуживцев телефон, чтобы позвонить, а затем ушел из части и продал его. Позднее, под тем же предлогом, он попросил телефон у другого военнослужащего и пользовался им до задержания. Кроме того, подсудимый «тайно похитил» через банковское приложение деньги потерпевших — 5134,94 рубля и 127 800 рублей соответственно.

Уточняется, что мобилизованный признал свою вину по всем преступлениям, кроме эпизода с кражей денег у одного из потерпевших. Суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 40 тыс. рублей.

Суд также постановил вернуть украденный у одного из потерпевших телефон владельцу.

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