В Белгороде отменили ракетную опасность

Мэрия Белгорода сообщила в Telegram-канале об отбое ракетной опасности в городе. Ее также отменили в Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском городском округе.

Предупреждение об угрозе ракетного нападения действовало около 15 минут.

За это время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Шебекино попало под обстрел. Пострадали двое мирных жителей.

19 июня ВСУ обстреляли город Грайворон в Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО). В результате прямых попаданий снарядов полностью уничтожено огнем одно частное домовладение и разрушен гараж, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.

До этого два комбайна и «КамАЗ» в районе села Головчино в Белгородской области подверглись атаке ВСУ с помощью FPV-дронов. Взрыв повредил стекла трех машин, у одного комбайна был посечен радиатор, у второго — кабина.

Ранее ударные дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Ростовской области.