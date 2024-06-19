В ВСУ считают, что нужно снизить возраст мобилизации до 21 года

Возраст для мобилизации на Украине необходимо снизить с 25 до 21 года, считает заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Родион Кудряшов. Об этом заявил в эфире украинского телеканала «Новости. Live».

По его мнению, ВС Украины нужно вливание свежей молодой мысли. Он отметил, что на Украине проходят реформы, связанные с применением оружия на фронте, в том числе с использованием FPV-дронов. Кудряшов заявил, что это то, с чем может справиться молодое поколение.

Днем 19 июня секретарь комитета Верховной рады по вопросам обороны Роман Костенко заявил, что генштаб Вооруженных сил Украины доволен нынешними темпами мобилизации.

До этого командир батальона украинской армии Александр Юрин сказал, что средний возраст военнослужащих 7-го стрелкового батальона 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ составляет более 50 лет.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Ранее аналитик указал на нежелание мобилизованных украинцев воевать.