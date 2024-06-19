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В небе над Курской областью сбили украинскую ракету

Врио губернатора Смирнов: силы ПВО сбили украинскую ракету над Курской областью

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Павел Львов/РИА «Новости»

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету в небе над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Днем 19 июня на территории Курской области была объявлена ракетная опасность. К текущему моменту особый режим отменили, он действовал в период с 14:19 до 14:47 мск.

«В небе над Медвенским районом сбита украинская ракета», — сообщил Смирнов.

На этом фоне он выразил благодарность военным Вооруженных сил РФ, отвечающим за противовоздушную оборону.

Утром в тот же день поселок Теткино, расположенный в Глушковском районе Курской области, подвергся атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). По словам врио губернатора региона, целью дрона стало частное домовладение.

В результате действий бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее на территории упомянутого домовладения произошел пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники экстренных служб и добровольцы.

Ранее в городе Судже при обстреле со стороны украинских войск серьезно пострадал мирный житель.

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