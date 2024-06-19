Вооруженные силы (ВС) России вступили в бой с элитной Первой президентской бригадой особого назначения Национальной гвардии Украины в Харьковской области Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Отмечается, что с бригадой сразились подразделения российской группировки «Запад». Бои на Харьковском направлении проходили близ населенных пунктов Петропавловка и Синьковка. Также столкновения западной группировки с Вооруженными силами Украины произошли в Стельмаховке и Червоной Диброве в Луганской народной республике.

На Харьковском направлении ВСУ потеряли самоходную артустановку Paladin и одну гаубицу M777 производства США. Кроме того, силы РФ уничтожили два украинских полевых склада с боеприпасами.

19 июня комбат 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Дмитрий Кухарчук заявил, что Украина «проигрывает войну» и проиграет ее окончательно, если не будет изменений. По его словам, сейчас наступил самый критический этап конфликта из-за «момента расслабления».

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.