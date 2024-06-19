Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные сразились с первой президентской бригадой Украины

ВС России приняли бой с первой президентской бригадой Украины под Харьковом

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России вступили в бой с элитной Первой президентской бригадой особого назначения Национальной гвардии Украины в Харьковской области Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Отмечается, что с бригадой сразились подразделения российской группировки «Запад». Бои на Харьковском направлении проходили близ населенных пунктов Петропавловка и Синьковка. Также столкновения западной группировки с Вооруженными силами Украины произошли в Стельмаховке и Червоной Диброве в Луганской народной республике.

На Харьковском направлении ВСУ потеряли самоходную артустановку Paladin и одну гаубицу M777 производства США. Кроме того, силы РФ уничтожили два украинских полевых склада с боеприпасами.

19 июня комбат 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Дмитрий Кухарчук заявил, что Украина «проигрывает войну» и проиграет ее окончательно, если не будет изменений. По его словам, сейчас наступил самый критический этап конфликта из-за «момента расслабления».

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами