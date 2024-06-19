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Военный эксперт назвал цели ВСУ в Харьковской области

Военкор Шлепченко: цель ВСУ заключается в том, чтобы продержаться до осени

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Andriy Andriyenko/AP

Военный обозреватель Влад Шлепченко в эфире Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят контрнаступление в Харьковской области. Цель противника, по его словам, состоит в том, чтобы дотянуть до осени в надежде, что Запад нарастит поставки вооружений и боеприпасов.

«Что касается шансов, да нет у них никаких особых шансов, то есть, по крайней мере, на что-то масштабное точно нет. Но у них задача, скорее всего, будет на то, чтобы создать нам проблему, чтобы был какой-то медийный эффект и наше командование было вынуждено на него реагировать», — сказал Шлепченко.

Он напомнил, что картина на поле боя давно изменилась в пользу Вооруженных сил России благодаря растущей эффективности средств поражения и контроля.

18 июня военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что офицеры Североатлантического альянса и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовят ударные группировки украинских войск, планируя контрнаступление на локальном участке в Харьковской области.

Как отметил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, никакой стратегии в подобных наступательных действиях ВСУ нет. Это скорее локальное прощупывание фронта и выискивание слабых мест, пояснил он.

Ранее стало известно о подготовке ВСУ к контрнаступлению в районе Волчанска.

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