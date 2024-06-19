Ракетная опасность объявлена в Белгородской области

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области утром 19 июня. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Вся территория Белгородской области — ракетная опасность», — написал чиновник.

Гладков попросил граждан спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала «отбой ракетной опасности».

Вечером 18 июня ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области. В городе Грайворон в результате сброса боеприпаса с беспилотника пострадал мужчина, его с осколочными ранениями ног и сотрясением головного мозга доставили в местную центральную районную больницу.

Позднее украинский дрон атаковал автомобиль в селе Березовка под Белгородом. Пострадали двое мирных жителей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.