В селе Малехов, расположенном во Львовской области Украины, раздался взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

Незадолго до этого украинское издание «Общественное» писало, что во Львове произошли взрывы.

18 июня сообщалось о серии взрывов в Харькове.

В этот же день стало известно, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области обнаружили повреждения на объекте критической инфраструктуры. 17 июня в регионе были зафиксированы взрывы.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что взрывы произошли в Миргороде в Полтавской области на Украине. В этом городе находится военный аэродром.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Германии назвали поражение ВСУ вопросом времени.