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Угнавший танк украинский военный подал документы на получение российского гражданства

Угнавший украинский танк Максим Лихачев подал документы на гражданство России

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РИА «Новости»

Бывший украинский танкист Максим Лихачев, на угнанном танке Т-64 перешедший на российскую сторону, намерен получить гражданство РФ. Об этом, ссылаясь на силовые структуры Донецкой народной республики (ДНР), сообщает ТАСС.

По словам собеседников агентства, Лихачев, являющийся уроженцем города Сватово Луганской народной республики (ЛНР), подал документы на получение российского гражданства. В течение нескольких недель бывшему украинскому военнослужащему будет предоставлен паспорт гражданина Российской Федерации.

До этого Лихачев призвал бывших сослуживцев развернуть оружие против властей Украины и покончить с геноцидом. Также он сообщал, что польские спецслужбы склоняли его к шпионажу в Донбассе, когда он работал на мясокомбинате в Польше.

В мае 39-летний Лихачев угнал украинский танк Т-64 и перешел на сторону Вооруженных сил РФ на Донецком направлении. Боец решил украсть боевую машину, поскольку посчитал, что так будет безопаснее добраться до места, где его заранее ждали по предварительной договоренности российские военные.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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