Отставной генерал ВСУ хочет частично отказаться от декоммунизации

Вооруженные силы Украины должны вернуться к советскому образцу мобилизационных мероприятий для того, чтобы продолжать сопротивление России. Об этом в интервью украинским СМИ заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

«Почему мы не учим опыт предыдущих поколений? Никто не мешает брать лучшее из нашей истории, мы все равно были в составе Советского Союза <...> Было много хороших наработок», — заявил Кривонос.

Кривонос, родившийся в 1970 году, сам проходил службу в Советской армии, а также поступил в 1990 году в Киевское высшее общевойсковое командное училище. Кривонос добавил, что в советские времена все государственные органы занимались подготовкой военнослужащих, и эта подготовка была системной.

До этого британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что насильно мобилизованные в ВСУ украинцы из-за плохой подготовки не хотят участвовать в боевых действиях и массово дезертируют или сдаются в плен ВС РФ.

Ранее на Украине пограничники со стрельбой задержали группу уклонистов.