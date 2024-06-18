Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отставной генерал ВСУ хочет частично отказаться от декоммунизации

Кривонос: ВСУ необходимо вернуться к мобилизации как в СССР

close
100%
Shutterstock/Mehaniq

Вооруженные силы Украины должны вернуться к советскому образцу мобилизационных мероприятий для того, чтобы продолжать сопротивление России. Об этом в интервью украинским СМИ заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

«Почему мы не учим опыт предыдущих поколений? Никто не мешает брать лучшее из нашей истории, мы все равно были в составе Советского Союза <...> Было много хороших наработок», — заявил Кривонос.

Кривонос, родившийся в 1970 году, сам проходил службу в Советской армии, а также поступил в 1990 году в Киевское высшее общевойсковое командное училище. Кривонос добавил, что в советские времена все государственные органы занимались подготовкой военнослужащих, и эта подготовка была системной.

До этого британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что насильно мобилизованные в ВСУ украинцы из-за плохой подготовки не хотят участвовать в боевых действиях и массово дезертируют или сдаются в плен ВС РФ.

Ранее на Украине пограничники со стрельбой задержали группу уклонистов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами