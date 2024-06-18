В зону СВО поехал растративший 76 млн руб. бизнесмен из Волгограда

Осужденный за хищения средств нацпроект «Экология» бизнесмен из Волгограда Михаил Калонкин убыл в зону специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает издание V1.RU.

Издание отмечает, что кроме хищения 76 млн рублей, выделенных на национальный проект «Экология», в 2019 году вокруг Калонкина также разразился скандал с госконтрактами в сфере водоснабжения — тогда же бизнесмена исключили из состава общественного совета городского УМВД.

Приговор по преступлениям Калонкина весной 2023 года вынес Центральный районный суд Волгограда, при этом в июле того же Волгоградский областной суд оставил приговор в силе.

Теперь стало известно, что осужденный за хищения миллионов рублей бизнесмен отправился в зону специальной военной операции.

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