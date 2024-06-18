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Военный с криком «Слава Украине» растоптал шеврон с флагом России и попал под суд

Военного судят за то, что он растоптал и спустил в унитаз шеврон с флагом России

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Anelo/Shutterstock

В Томский гарнизонный военный суд поступило дело российского военного, который растоптал шеврон с государственным флагом, а затем смыл его в унитаз. Об этом говорится в постановлении, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно документу, военнослужащий «из политической ненависти и вражды», действуя умышленно, сорвал с рукава своей формы нарукавный знак Вооруженных сил с российским флагом, после чего со словами «Слава Украине!» бросил его на землю и растоптал ботинком. Позднее он демонстративно при свидетелях смыл шеврон в унитаз, «тем самым совершив надругательство над символом Российской Федерации».

Отмечается, что дело не подсудно Томскому гарнизонному военному суду, поскольку преступление было совершено в другом городе. В связи с этим дело было направлено в другой суд.

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