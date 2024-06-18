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Командир сломал челюсть рядовому из-за синяка на теле

В Одинцово дали условный срок командиру за избиение рядового из-за синяка

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Anelo/Shutterstock

Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к трем годам лишения свободы условно командира отделения войсковой части, который сломал челюсть рядовому из-за синяка на теле. Об этом говорится в приговоре, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно документу, подсудимому не понравился ответ военного о «ранее полученной гематоме», поэтому он десять раз ударил его по челюсти, три раза — головой об стол, а затем дважды — по затылку, в результате чего солдат получил закрытый перелом нижней челюсти.

Командир, который подробностей «применения насилия не помнит», признал вину и раскаялся в преступлении, однако уточнил, что пыток к потерпевшему не применял. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2,5 года. Осужденный не имеет права менять место жительства без уведомления органов.

Ранее в Нальчике осудили военного, расстрелявшего соседа за переписку с его женой.

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