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В Белгородской области уничтожили два украинских беспилотника

Минобороны: средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в Белгородской области

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Shutterstock

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщает министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Около 13:30 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в российском оборонном ведомстве.

18 июня Минобороны уже сообщало об уничтоженном беспилотнике в Белгородской области.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали двумя дронами-камикадзе жилой массив «Комсомолец» в Горловке. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинский дрон-камикадзе нанес удар в Никитовском районе Горловки. По словам Приходько, удары наносили прицельно.

Также четыре ударных беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, по предварительным данным, участвовали в атаке на нефтебазу в Азовском районе Ростовской области.

Ранее российские хакеры опубликовали данные более тысячи операторов БПЛА ВСУ.

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