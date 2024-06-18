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На Украине обеспокоены тем, что пилотов F-16 будет меньше, чем истребителей

УНИАН: к концу года у Украины будет меньше пилотов F-16, чем истребителей

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Vadim Ghirda/AP

К концу 2024 года Украина будет меньше иметь подготовленных пилотов F-16, чем самих истребителей. Об этом сообщает агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

«По словам главы специальной парламентской комиссии по вооружениям и боеприпасам Александры Устиновой, к концу года на Украине, скорее всего, будет всего 20 пилотов, прошедших полную подготовку для полетов на F-16», — говорится в публикации.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

17 июня газета Le Monde сообщила, что французские военнослужащие планируют за два года обучить 26 пилотов из рядов вооруженных сил Украины (ВСУ) полетам на истребителях F-16. Некоторые летчики завершат свое обучение в сентябре текущего года.

В данный момент во Франции тренируются десять украинских пилотов. Сначала они проходили подготовку в Великобритании, а после Франции отправятся в Румынию, где их пересадят с тренажеров на настоящие F-16.

До этого бывший офицер армии США Скотт Беннетт сообщил, что заявления политиков о возможной скорой отправке истребителей F-16 Украине – это не более, чем блеф.

Ранее в Киеве признали, что не ждут быстрого эффекта от поставок F-16.

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