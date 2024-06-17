Москве стоит прекратить рассуждения, откуда осуществляется управление западными ракетами, выпускаемыми по территории России, — из Украины, США или Европы. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Михаил Онуфриенко. По его словам, действенные удары по противнику следует наносить на поле боя.

«Какая нам разница, управляет этой ракетой американец, француз или местный? Важно, что эта ракета есть и она летит по нам. При этом мы все время обсуждаем западные нарративы: можно стрелять по территории России или нельзя? Простите, нам без разницы, для нас и Крым наш, и Донецк, и Луганск, и Белгород», — сказал Онуфриенко.

Он добавил, что принцип поведения Запада определился за сотни лет. Если США и их союзники захотят нанести ущерб, они будут пытаться это делать независимо от того, какие гарантии безопасности перед этим дадут, заключил эксперт.

Депутат бундестага и эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) Маркус Фабер до этого заявил, что союзники Киева должны разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары западным оружием по целям на всей территории России.

По словам парламентария, когда западное оружие поступает в распоряжение ВСУ, оно автоматически становится украинским, и военные могут использовать его любым способом. В то же время он отметил, что украинским войскам следует соблюдать нормы международного гуманитарного права и избегать военных преступлений.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не считает использование Украиной западного оружия для ударов по российской территории эскалацией.