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Экс-полковник СБУ назвал перспективы истребителей F-16 на Украине

Экс-полковник СБУ Стариков: F-16 ВСУ будут уничтожены, если их не спрятать

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Msgt. Matthew Plew/U.S. Air/Global Look Press

Истребители F-16, которые Запад планирует поставить Украине, будут уничтожены, если их не спрятать в укрытия. Об этом отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил в эфире YouTube-канала Politeka, сообщает РИА Новости.

«Вопрос в том, где они будут находиться. Если под землей будут выстроены бункеры, то это одно дело, а если на земле, они будут уничтожены», — сказал эксперт.

Он также обратил внимание, что Вооруженные силы России уже наносят ракетные удары по украинским аэродромам. По словам Старикова, эти атаки в будущем помешают самолетам F-16 взлететь.

В июне начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов рассказал, что часть истребителей F-16, которые Запад пообещал предоставить Вооруженным силам Украины, будут размещены на безопасных аэродромах за пределами страны.

В этом же месяце руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что в случае пролетов истребителей F-16 над территорией Украины ВС России будут их сбивать.

Ранее были названы сроки передачи Украине первых самолетов F-16.

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