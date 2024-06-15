ВСУ вновь атаковали Шебекино и пригород

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дроном-камикадзе поселок Красное в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, беспилотник атаковал припаркованный легковой автомобиль, из-за чего пострадали два мирных жителя, которые стояли рядом.

Мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями доставили в областную клиническую больницу. Второй пострадавший с осколочными ранениями спины и кисти попал в городскую больницу №2 города Белгорода. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

В поселке также повреждена линия электропередачи — на одной из улиц отсутствует электроэнергия.

В самом городе Шебекино после атаки дрона-камикадзе обошлось без пострадавших, однако в результате взрыва рядом с частным домом осколками посечен легковой автомобиль и остекление в гараже.

Накануне город Шебекино подвергся обстрелу со стороны украинских войск. В результате атаки в населенном пункте произошло обрушение подъезда в одном из многоквартирных жилых домов.

Ранее в Кремле прокомментировали частичное обрушение дома в городе Шебекино.