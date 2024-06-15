Военные из КНДР начали строить стены и дороги на границе с Южной Кореей

Военнослужащие из КНДР начали возводить стены и строить дороги в демилитаризованной зоне (ДМЗ) на границе с Республикой Корея. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на неназванный источник в Вооруженных силах Южной Кореи.

По информации журналистов, строительство ведется в некоторых районах между Северной пограничной линией и Военной демаркационной линией. Однако, о каких именно участках ДМЗ идет речь, в материале не уточняется.

«В последнее время северокорейские военные возводили стены, рыли землю и прокладывали дороги», — подчеркнул источник.

При этом он добавил, что конечная цель Пхеньяна пока не ясна. Как сказал источник агентства, военнослужащие КНДР могут просто строить стену на границе или же создавать фортификационные сооружения.

11 июня агентство РИА Новости сообщило, что за два дня до этого около 20 северокорейских солдат по ошибке пересекли военно-демаркационную линию в демилитаризованной зоне. В результате военнослужащим из Республики Корея пришлось сделать несколько предупреждающих выстрелов в сторону нарушителей границы.

Ранее Южная Корея впервые с 2016 года возобновила пропагандистское вещание на границе с КНДР.