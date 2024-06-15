В Средиземном море пройдет российско-египетское военно-морское учение

В Средиземном море пройдет военно-морское учение с кораблями России и Египта. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

От России в учениях задействованы боевые корабли Тихоокеанского флота — ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников», которые 14 июня зашли в египетский порт Александрия.

Египет отправил на маневры фрегат ENS Al-Qadeer.

Учение пройдет в формате «PASSEX» с отработкой элементов совместного маневрирования, тренировок по связи и досмотровыми действиями.

В Минобороны РФ отметили, что заход отряда боевых кораблей России в порт Александрия стал очередным практическим шагом в сфере укрепления российско-египетского военно-морского сотрудничества.

Тем временем другие российские боевые корабли вошли в порт кубинской Гаваны.

В Кубе будут находиться фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка (АПЛ) «Казань» — многоцелевая субмарина типа «Ясень-М», танкер-снабженец «Академик Пашин», и спасательный буксир «Николай Чикер».

Ранее визит российских кораблей в кубинскую Гавану превратился в народное зрелище.