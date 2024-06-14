Москалькова показала список украинских военнопленных для обмена

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала в своем Telegram-канале список из 430 украинских военнопленных.

Москалькова обратилась к уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой содействовать в активизации российско-украинских процессов обмена. По ее словам, эти люди готовы вернуться домой по обмену, если Украина согласится в ответ выслать российских пленных.

До этого стороны провели обмен пленными по схеме «75 на 75». Освобожденных россиян самолетами военно-транспортной авиации доставили в Москву, где они начали проходить лечение и реабилитацию. Всем им также оказывается необходимая психологическая помощь.

Это был первый обмен за четыре месяца: предыдущий состоялся 8 февраля. Тогда каждая сторона вернула по 100 своих бойцов, а страной-посредником выступили Арабские Эмираты.

В приостановке обменов уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обвиняла украинскую сторону, которая якобы «постоянно выставляет новые надуманные требования».

Ранее Москалькова рассказала о доставке посылок пленным россиянам на Украине.