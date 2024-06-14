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В НАТО не смогли согласовать финансовые обязательства по помощи Украине

Столтенберг: в НАТО отказались ежегодно давать Украине $40 млрд на оружие

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Yves Herman/Reuters

В НАТО отклонили предложение ежегодно выделять Украине $40 млрд на оружие. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Нам еще предстоит работа над согласованием наших позиций по объему долгосрочной финансовой помощи и о вступлении Украины до саммита в Вашингтоне», — подчеркнул он.

В марте страны НАТО отклонили предложение Столтенберга ежегодно предоставлять Украине $100 млрд в год на вооружение.

До этого 13 из 32 стран НАТО согласились поделиться танками с Украиной.

Лидерами коалиции стали Германия, Италия и Польша. По словам министра, в нее также вошли Греция, Португалия, Швеция, Великобритания, Канада, США, Турция. Целью коалиции является координация поставок бронетехники Украине.

С начала СВО Украина получила от Запада около 800 танков и 30 тыс. дронов. Общий объем военной помощи Запада Украине уже превысил $132 млрд.

Ранее Столтенберг отреагировал на предложение Путина о мире.

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Операция на Украине
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