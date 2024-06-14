В Минобороны сообщили о групповых ударах ВС РФ по объектам ВСУ за неделю

Российские военные за неделю нанесли 19 групповых ударов по военным объектам на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, военные поразили объекты энергетики, инфраструктуру аэродромов, а также хранилища ракет Storm Shadow. Помимо этого снаряды прилетели в пункты дислокации наемников.

Утром 14 июня российские военные ударили по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны в Киеве. координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, сообщил, что проезд в сторону аэропорта Жуляны давно закрыли для мирных жителей. При этом появляется много информации, что в той стороне через блокпост проезжают дорогие машины с правительственными и военными номерами в сопровождении охраны.

В ночь на 14 июня Воздушно-космические силы России (ВКС) ударили по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным канала «Военная хроника», атака была нацелена на ключевые аэродромы Украины.

Ранее стало известно, что украинские войска усилили давление на систему ПВО в ДНР.