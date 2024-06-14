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Финляндия заявила о нарушении ее границы четырьмя самолетами ВС РФ

Погранслужба Финляндии заявила о нарушении границы четырьмя самолетами ВС России

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Sergei Grits/AP

Пограничная служба Финляндии заявила, что границу страны у города Ловийсы 10 июня нарушили не один, а четыре самолета Вооруженных сил России. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Предполагается, что нарушение территории было совершено дивизией из четырех самолетов, в которую входили два бомбардировщика и два истребителя», — говорится в сообщении.

Уточняется, что воздушные суда могли пролететь вглубь Финляндии на 2,5 км. Расследование инцидента пообещали продолжить на следующей неделе.

10 июня финская сторона сообщила, что подозревает в нарушении своих воздушных границ российский самолет. В Финляндии добавили, что российский самолет был в воздушном пространстве страны порядка двух минут. Финский МИД запросил разъяснения по подозрению в нарушении воздушного пространства у посольства РФ.

Ранее сообщалось, что финские истребители примкнули к миссии НАТО по патрулированию неба.

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