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Российские военные ударили по военному объекту в Киеве

РИА: ВС России ударили по военному объекту в районе аэродрома Жуляны в Киеве

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Shutterstock

Российские военные ударили по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны в Киеве. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

По его словам, проезд в сторону аэропорта Жуляны давно закрыли для мирных жителей. При этом появляется много информации, что в той стороне через блокпост проезжают дорогие машины с правительственными и военными номерами в сопровождении охраны.

В ночь на 14 июня Воздушно-космические силы России (ВКС) ударили по аэродромам Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным канала «Военная хроника», атака была нацелена на ключевые аэродромы Украины. Так, удар нанесли по объектам под Киевом, в районе Белой Церкви, а также в Полтавской и Хмельницкой областях. Источники «Военной хроники» отметили, что незадолго до этого в регионах работали российские беспилотники.

До этого группировка «Восток» сорвала ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Урожайного. Начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Ранее стало известно, что украинские войска усилили давление на систему ПВО в ДНР.

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