В Воронежской области отменили режим авиационной опасности

На территории Воронежской области отключили сигналы авиационной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале

«Отмена авиационной опасности», — указывается в публикации.

Уточняется, что на этот раз режим авиационной опасности в области продлился около 30 минут.

Накануне в Воронежской области объявляли режим атаки беспилотников. Он продлился порядка девяти часов с 22:28 мск 12 июня и до 7:07 мск 13 июня.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».