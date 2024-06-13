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В Белгородской области в третий раз за день объявлена ракетная опасность

Гладков объявил о третьей за день ракетной опасности в Белгородской области

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В Белгороде и Белгородском районе включили сигналы ракетной опасности. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

«Ракетная опасность», — указывается в публикации.

Глава региона настоятельно призвал местных жителей проследовать в безопасные места и находиться в укрытии до получения сигнала об отмене опасности ракетных прилетов.

Незадолго до этого министерство обороны сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью.

До этого Гладков обратился к жителям региона в День России, намекнув на регулярные атаки на область со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и «непростые времена» для области. Губернатор подчеркнул, что российские военные в ходе спецоперации на Украине «защищают наш язык, наши православные святыни, нашу вековую культуру».

Ранее Гладков доложил, что ВСУ дважды обстреляли поселок Прилесье в Краснояружском районе Белгородской области.

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