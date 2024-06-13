Подполье сообщило об ударе по Николаеву

Российская армия нанесла одиночный ракетный удар по Николаеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Он отметил, что после удара военной цели в Корабельном районе города из объекта пошел едкий желтый дым. По мнению Лебедева, это говорит о возможном поражении склада с взрывчатыми веществами.

«Желтый дым — это уже говорит о многом», — подчеркнул координатор николаевского подполья, уточнив, что ждет дополнительных сведений о прилете.

Лебедев обратил внимание, что эта зона для обычных гражданских является трудной для посещений, так как ее окружают блокпосты. По его информации, ВС РФ нанесли удар в 13:50 мск, столб дыма после взрыва «поднялся над девятиэтажками» и был хорошо виден, удар нанесли одиночный и «без повторных детонаций».

6 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российские войска нанесли удары по военным объектам украинской армии в Запорожье.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.