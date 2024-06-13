Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подполье сообщило об ударе по Николаеву

Координатор подполья Лебедев: ВС РФ нанесли одиночный ракетный удар по Николаеву

close
100%
Пресс-служба Минобороны РФ

Российская армия нанесла одиночный ракетный удар по Николаеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Он отметил, что после удара военной цели в Корабельном районе города из объекта пошел едкий желтый дым. По мнению Лебедева, это говорит о возможном поражении склада с взрывчатыми веществами.

«Желтый дым — это уже говорит о многом», — подчеркнул координатор николаевского подполья, уточнив, что ждет дополнительных сведений о прилете.

Лебедев обратил внимание, что эта зона для обычных гражданских является трудной для посещений, так как ее окружают блокпосты. По его информации, ВС РФ нанесли удар в 13:50 мск, столб дыма после взрыва «поднялся над девятиэтажками» и был хорошо виден, удар нанесли одиночный и «без повторных детонаций».

6 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российские войска нанесли удары по военным объектам украинской армии в Запорожье.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами