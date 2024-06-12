Хуситы провели совместную операцию с «Исламским сопротивлением Ирака» против Израиля

Военный представитель йеменских хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что совместно с «Исламским сопротивлением Ирака» они провели вторую операцию против Израиля, атаковав цели в израильских городах Ашдод и Хайфа. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, с помощью крылатых ракет в Ашдоде была атакована критически важная цель. Другую — атаковали в Хайфе с использованием беспилотников.

Сариа подчеркнул, что обе операции были «выполнены успешно».

До этого стало известно, что американские власти ввели новые санкции против сети финансового посредника йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» Саида аль-Джамаля.

Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон подчеркнул, что хуситы продолжают использовать обширную сеть поддержки для облегчения своей незаконной деятельности.

Он уточнил, что мятежники скрывают происхождение грузов, подделывают транспортные документы и предоставление услуг судам, находящимся под санкциями.

Под ограничения также попала базирующаяся в Гонконге компания Lainey Shipping Ltd., которая владеет плавсредством Janet.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.