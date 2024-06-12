Министры обороны НАТО утвердят план по выделению Киеву оружия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны альянса на заседании 13 июня утвердят план по выделению Украине оружия на $40 млрд в год. Его слова приводит ТАСС.

«Я ожидаю, что министры одобрят план по усилению роли НАТО в предоставлении помощи Украине. Это ключевой элемент пакета помощи Украине, который будет согласован на саммите в Вашингтоне», — заявил он.

Столтенберг подчеркнул, что члены альянса должны поставлять $40 млрд военной помощи Украине ежегодно. Он отметил, что необходимо «сохранить этот минимум столько, сколько потребуется».

До этого Столтенберг заявил, что ожидает от союзников, что они оставят за альянсом функцию по обеспечению безопасности Украины. Генсек альянса также сообщил, что венгерский персонал и средства не будут принимать участие в мероприятиях НАТО за пределами стран-участниц блока.

Ранее Венгрию захотели исключить из «Бухарестской девятки» из-за Украины.