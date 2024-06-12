Российские военные улучшили тактическое положение на Донецком участке фронта

Подразделения группировки «Центр» Вооруженных сил (ВС) России улучшили тактическое положение на Донецком направлении фронта в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

По данным МО, Российская армия нанесла поражение бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах сел Новоалександровка, Новопокровское, Прогресс, Новгородское, Калиново, Воздвиженка в Донецкой народной республике (ДНР). Более того, успешно отражены семь контратак штурмовых групп ВСУ.

«Потери противника составили до 350 военнослужащих», — указывается в сводке.

Согласно информации пресс-службы, украинские военные также лишились одного танка, двух боевых машин пехоты, 155-мм гаубицы М777 и 122-мм гаубицы Д-30.

До этого министерство обороны РФ сообщало, что подразделения «Южной» группировки ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком участке фронта в зоне спецоперации.

Ранее в Минобороны заявили о занятии более выгодных рубежей ВС РФ в ДНР.