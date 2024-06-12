Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные улучшили тактическое положение на Донецком участке фронта

Минобороны заявило об улучшении тактического положения ВС РФ на Донецком участке

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки «Центр» Вооруженных сил (ВС) России улучшили тактическое положение на Донецком направлении фронта в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

По данным МО, Российская армия нанесла поражение бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах сел Новоалександровка, Новопокровское, Прогресс, Новгородское, Калиново, Воздвиженка в Донецкой народной республике (ДНР). Более того, успешно отражены семь контратак штурмовых групп ВСУ.

«Потери противника составили до 350 военнослужащих», — указывается в сводке.

Согласно информации пресс-службы, украинские военные также лишились одного танка, двух боевых машин пехоты, 155-мм гаубицы М777 и 122-мм гаубицы Д-30.

До этого министерство обороны РФ сообщало, что подразделения «Южной» группировки ВС России улучшили положение по переднему краю на Донецком участке фронта в зоне спецоперации.

Ранее в Минобороны заявили о занятии более выгодных рубежей ВС РФ в ДНР.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами