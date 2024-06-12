Подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил России улучшили положение по переднему краю. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Отмечается, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 1-й и 13-й бригад нацгвардии Украины в районах Купянска, Перопавловки, Загоруйковки Харьковской области, Стельмаховки ЛНР и Серебрянского лесничества.

По данным Минобороны, противник потерял более 500 бойцов, три пикапа, 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» и другую технику.

Днем 12 июня российские военные ударили по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы Вооруженных сил Украины.

В этот же день французский полковник в отставке Бертран Дарра заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации смогли ослабить украинскую армию в Харьковской области.

Старший офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин сообщал, что российская группировка «Север» продолжает продвижение в глубину обороны ВСУ.

Ранее Польша подняла в небо самолеты из-за российской авиации.