Российские военнослужащие заметили на островах, расположенных в пойме Днепра, наемников из Польши и Грузии. Об этом, ссылаясь на бойца группировки российских войск «Днепр» с позывным «Малой», сообщает РИА Новости.

По словам бойца, на наемниках, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), были польские и грузинские шевроны.

«Малой» подчеркнул, что боевая выучка и моральный дух украинских новобранцев не позволяют им выполнять сложные боевые задачи. Поэтому командование ВСУ поручает проведение серьезных операций иностранным наемникам, которые чаще всего находятся в составе украинских диверсионно-разведывательных групп.

До этого Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащую «Грузинского национального легиона» Русудан Иванеишвили, которая принимает участие в боевых действиях против армии России в составе Вооруженных сил Украины.

Ранее пленный колумбиец заявил, что попал на передовую из-за обмана украинской стороны.