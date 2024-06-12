Российские войска контролируют ситуацию в Харьковской области, несмотря на стягивание в район резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По словам эксперта, армия России удерживает инициативу на харьковском направлении, несмотря на сообщения о контрнаступлении ВСУ.

Он сообщил, что Киев продолжает направлять подкрепления под Харьков, но задействование резервов не приносит результатов. Меркурис отметил, что российская авиация имеет полное господство в воздухе.

В результате ударов Вооруженных сил РФ ВСУ терпят большие потери во время переброски военных под Харьков, что оказывает влияние на планы развертывания, заявил аналитик.

«Я начинаю сомневаться в том, что серьезное наступление в этом районе действительно возможно», — добавил Меркурис.

До этого он сообщал, что украинские военнослужащие по всей линии фронта сильно ослабли и находятся в состоянии крайнего истощения. Меркурис не исключил, что тяжелая ситуация в зоне боевых действий негативно влияет на украинскую экономику. Из-за мобилизации местные предприятия лишаются рабочих рук, в том числе незаменимых специалистов с высокой квалификацией. Как отметил аналитик, в этом заключается одна из причин приближения коллапса энергетической системы Украины.

Ранее Меркурис назвал условие, при котором войска РФ смогут дойти до Днепра.