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Боец СВО поспорил с мужчиной на кухне, ударил его ножом в шею и отделался штрафом

Военный суд в Новочеркасске оштрафовал бойца СВО, который порезал мужчину в гостинице

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Anelo/Shutterstock

Новочеркасский гарнизонный военный суд постановил прекратить уголовное дело в отношении бойца СВО Сартакова А.С., ранившего мужчину ножом в гостинице города Миллерово Ростовской области. Об этом говорится в постановлении, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Инцидент произошел в январе 2024 года в гостинице «Пятый угол». Согласно материалам дела, проходящий службу по контракту Сартаков в ходе конфликта ранил ножом в шею мужчину, чем нанес «легкий вред его здоровью». Защита военного ходатайствовала о прекращении уголовного дела и назначении ему судебного штрафа. Адвокат Сартакова аргументировал это тем, что военнослужащий ранее не был судим, раскаялся и добровольно выплатил пострадавшему 90 тыс. руб. в качестве возмещения морального и материального ущерба. Также в постановлении отмечается, что у Сартакова есть малолетний ребенок и беременная жена. Потерпевший и прокурор поддержали ходатайство защиты.

Суд принял решение об освобождении Сартакова от уголовной ответственности и назначил ему штраф в размере 50 тыс. руб.

Суд также постановил вернуть Сартакову нож, с которым он напал на мужчину.

Ранее российский военный до смерти забил кулаками сослуживца, который помешал его сексу с проституткой.

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