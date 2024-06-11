Северный флот провел учения с отработкой стрельбы на расстоянии 600 км

Корабли Северного флота проводят учения в Атлантическом океане. Об этом сообщили в Минобороны РФ Минобороны РФ.

«Разнородная тактическая корабельная ударная группа Северного флота <…> приступила к проведению учения по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане», — отметили в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в составе группы — атомный ракетный крейсер проекта 885М «Казань» и фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Они выполняют задачи дальнего похода.

Моряки отрабатывают применение высокоточного ракетного оружия по морским целям, находящиеся на удалении свыше 600 км.

До этого стало известно, что малый ракетный корабль «Ставрополь», на борту которого находятся ракеты «Калибр», станет частью Балтийского флота. Об этом рассказал главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев.

Ранее «Адмирал Горшков» защитил корабли СФ от «нападения» условного противника.