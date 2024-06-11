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Подразделения группировки «Юг» улучшили положение по переднему краю

МО: подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки войск сумели улучшить положение по переднему краю. Об этом сообщили в министерстве обороны России в ходе ежедневной сводки о специальной военной операции.

«Подразделения «Южной» группировки нанесли поражение живой силе и технике 54-й, 93-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах Константиновки, Андреевки и Раздоловки Донецкой народной республики», — говорится в сводке министерства», — отметили в оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ также заявили, что российские военные уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины. В результате этого украинская армия потеряла свыше 740 солдат, два бронетранспортера.

Кроме того, министерство сообщило, что ВС РФ отразили две контратаки нацгвардии Украины в Харьковской области.

До этого в российском Минобороны сообщали, что группировка «Запад» выбила Вооруженные силы Украины с занимаемых позиций и овладела пятью опорными пунктами.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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Операция на Украине
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