Армия Китая предупредила об ответе на провокации Нидерландов

Военные Нидерландов, прикрываясь миссией ООН, создали небезопасную ситуацию в Восточно-Китайском море. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Китая Чжан Сяоган, передает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал заявление минобороны Нидерландов, в котором говорится, что один вертолет и два истребителя Народно-освободительной армии Китая (НОАК) недавно приблизились к палубному вертолету фрегата Военно-морских сил (ВМС) Нидерландов в международном воздушном пространстве Восточно-Китайского моря, создав тем самым опасную ситуацию.

Также отмечалось, что корабль ВМС Нидерландов выполнял задачи по контролю за выполнением резолюции Совета безопасности (СБ) ООН о санкциях против Северной Кореи.

Чжан Сяоган отметил, что 7 июня палубный вертолет нидерландского фрегата «Тромп» совершил нарушения и провокацию в воздушном пространстве к востоку от Шанхая. В ответ на это войска Восточной зоны боевого командования НОАК предприняли меры по вытеснению вертолета из этого района, сделав необходимые предупреждения и подняв в воздух истребители.

По словам официального представителя МО КНР, эти действия были в полной мере законны и целесообразны, все было выполнено профессионально и в соответствии со стандартами. Именно Нидерланды, а не Китай, создали небезопасную ситуацию, заключил Сяоган.

Он подчеркнул, что Нидерланды ложно заявляют, что выполняют миссию ООН, демонстрируют силу в морской акватории и в воздушном пространстве, находящихся под юрисдикцией других стран, создают напряженность и наносят ущерб дружественным отношениям двух стран.

Он также добавил, что Китай примет решительные контрмеры в ответ на любые нарушения или провокации.

Ранее в Китае напомнили о решимости в защите целостности страны.