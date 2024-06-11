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Российские военные взяли под контроль два населенных пункта

ВС России взяли под контроль Тимковку в ЛНР и Артемовку в Харьковской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России взяли под контроль два населенных пункта — Артемовку (Луганская народная республика) и Тимковку (Харьковская область). Об этом информирует Минобороны РФ.

«Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождены населенные пункты Артёмовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области», — заявили в оборонном ведомстве.

Кроме того, военные из группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям бригад украинской армии в районах Купянска (Харьковская область) и Невского (ЛНР).

9 июня глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что полк «Ахмат-Чечня» Минобороны РФ и военнослужащие других подразделений Вооруженных сил России взяли под контроль село Рыжевка в Сумской области, расположенное на границе с Курской областью.

В Минобороны РФ до этого сообщали, что российская армия взяла под контроль населенные пункты Парасковиевка и Уманское, находящиеся в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее Путин заявил о выдавливании ВСУ из Донбасса.

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