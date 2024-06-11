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В Белгороде объявлена ракетная опасность

В Белгороде объявлена ракетная опасность днем 11 июня

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Global Look Press

В городе Белгороде в Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города в Telegram-канале.

«Внимание! Валуйский ГО (городской округ — прим. ред.). Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство», — говорится в сообщении.

Утром 11 июня Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Белгородской областью.

10 июня сообщалось, что в городе Шебекино в Белгородской области несколько человек подорвались на мине, из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24». Оператора телеканала в тяжелом состоянии доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, он получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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